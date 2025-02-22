İlk bölümüyle ekranlarda: 'Piyasa' dizisi hakkında merak edilenler...

Yayınlanma: 22.02.2025 - 19:49

Güncelleme: 22.02.2025 - 19:49

Kanal D’nin yeni dizisi 'Piyasa' bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncularıyla şimdiden merak konusu olan "Piyasa"nın ilk bölümü izleyicisi ile buluşuyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

Piyasa dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşurken dizinin yeni bölümleri her cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayımlanacak. İşte "Piyasa" hakkında merak edilenler...

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakır. Onun bir kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşır. Bu dünyada ise, Türkiye’nin en büyük yıldızı Kenan Akın ışıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir.

Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan’ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilir. Bu güç, Kenan’ın annesi Keriman Akın’dır. Ahsen Çevik’in kalemi hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir ve Şefik Arzen geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver’le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulur.

PİYASA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.