Yayınlanma: 10.05.2025 - 18:34

Güncelleme: 10.05.2025 - 18:34

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümü var mı? Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman?

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Can Borcu dizisinin 19. bölümü 10 Mayıs Cumartesi akşamı atv ekranlarındaki yerini alacak.

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır. Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle oklar bu kez Çınar'a yönelir.

Handan ve Mehmet cephesinde ise soğuk rüzgarlar esmektedir. Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır. Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir. Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler. Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa…

Diğer yanda Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam eder. Bu durumdan en kazançlı çıkan kişi Ateş gibi görünürken, en ağır darbeyi de sonunda o alacaktır. Sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo çıkar ortaya.