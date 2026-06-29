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Çatışma filminin konusu ne? Çatışma filminin oyuncuları kim?

Çatışma filminin konusu ne? Çatışma filminin oyuncuları kim?

29.06.2026 17:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çatışma filminin konusu ne? Çatışma filminin oyuncuları kim?

Çatışma (Reprisal) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çatışma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çatışma filminin konusu ne? Çatışma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Çatışma filminin yönetmen koltuğunda Brian A. Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Bryce Hammons üstleniyor. Peki, Çatışma filminin konusu ne? Çatışma filminin oyuncuları kim? 

ÇATIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Müdür olarak çalıştığı bankada gerçekleşen bir soygunda, yakın bir arkadaşını kaybeden Jacob (Frank Grillo) olayı bir türlü unutamaz. Eski bir polis olan komşusu James (Bruce Willis) ile güçlerini birleştirerek saldırganı yakalamak ve ondan intikam almak için harekete geçer. İkili, soyguncunun sonraki adımlarını bulmaya çalışsa da deneyimli suçlu Gabriel (Johnathon Schaech) onlardan daima bir adım önde olmayı başarır. Gabriel, peşine düşen Jacob'ın eşini (Olivia Culpo) ve kızını kaçırdığında ise olaylar tamamen farklı bir noktaya gelir ve üç karakter için de kırılma noktaları yaşanmaya başlamıştır.

ÇATIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Frank Grillo

Johnathon Schaech

Olivia Culpo

Natali Yura

ÇATIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çatışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.

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