Yayınlanma: 25.11.2023 - 18:12

Güncelleme: 25.11.2023 - 18:12

Cehennem Melekleri 2 filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone, Ken Kaufman ve David Agosto üstleniyor. Peki, Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filminin oyuncuları kim?

CEHENENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Expendables’ın plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Expendables, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone - Barney Ross

Jason Statham - Lee Christmas

Jean-Claude Van Damme - Jean Vilain

Dolph Lundgren - Gunnar Jensen

Bruce Willis - Bay Church

Jet Li - Yin Yang

Chuck Norris - Booker

Arnold Schwarzenegger - Trench Mauser

Terry Crews - Hale Caesar

Liam Hemsworth - Billy

Randy Couture - Toll Road

Yu Nan - Maggie

Scott Adkins - Hector

Amanda Ooms - Pilar

Charisma Carpenter - Lacy

Nikolette Noel - Sophia

Denis Vasilev - Jarek

Dimo Alexiev - Sang Soldier

CEHENENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem Melekleri 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.