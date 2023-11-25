Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filminin oyuncuları kim?
Cehennem Melekleri 2 (The Expendables 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cehennem Melekleri 2 filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone, Ken Kaufman ve David Agosto üstleniyor. Peki, Cehennem Melekleri 2 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filminin oyuncuları kim?
CEHENENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Expendables’ın plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Expendables, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.
CEHENENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone - Barney Ross
Jason Statham - Lee Christmas
Jean-Claude Van Damme - Jean Vilain
Dolph Lundgren - Gunnar Jensen
Bruce Willis - Bay Church
Jet Li - Yin Yang
Chuck Norris - Booker
Arnold Schwarzenegger - Trench Mauser
Terry Crews - Hale Caesar
Liam Hemsworth - Billy
Randy Couture - Toll Road
Yu Nan - Maggie
Scott Adkins - Hector
Amanda Ooms - Pilar
Charisma Carpenter - Lacy
Nikolette Noel - Sophia
Denis Vasilev - Jarek
Dimo Alexiev - Sang Soldier
CEHENENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cehennem Melekleri 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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