Cehennem Melekleri'nin devam filminden fragman geldi

Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:53

Güncelleme: 08.06.2023 - 17:53

Güney Amerika’da diktatör bir liderin yönetimine son vermek için görevlendirilen özel bir ekibin, her bölüm farklı maceralarına tanık olduğumuz Cehennem Melekleri serisinin yeni filmi bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Expend4bles ismiyle sinemalarda yer alacak olan filmin ilk fragmanı da seyirciye sunuldu.

Spenser Cohen'in orijinal hikayesiyle destek verdiği, Max Adams ve John Joseph Connolly tarafından ortaklaşa yazılan filmde, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyon konu alınıyor. 2021 yılında Yunanistan’da çekimlere başlayan filme dair zaman içinde yapılan açıklamalardan biri Sylvester Stallone’un Cehennem Melekleri 4'te Barney Ross karakterini son kez oynayacağı ve ayrıldıktan sonra Jason Statham’ın seriyi devam ettireceği olmuştu.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren ve Randy Couture serideki rollerini yeniden canlandırırken 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia, Tony Jaa, Eddie Hall, Sheila Shah, Jacob Scipio ve Levy Tran gibi isimler de oyuncu kadrosuna dahil edildi.

Cehennem Melekleri 4 Türkiye’de 22 Eylül 2023 tarihinde vizyona girecek.