Parfümler filminin konusu ne? Parfümler filminin oyuncuları kim?
Parfümler (Les Parfums) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Parfümler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Parfümler filminin konusu ne? Parfümler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Parfümler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Grégory Magne üstleniyor. Peki, Parfümler filminin konusu ne? Parfümler filminin oyuncuları kim?
PARFÜMLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Anne Walberg, parfüm dünyasında ünlüdür. Kokular yaratıyor ve inanılmaz yeteneğini her türden şirkete satıyor. Güçlü bir öfke ile, bencil bir diva olarak yaşıyor. Guillaume, onun yeni sürücüsü ve ona karşı gelmekten korkmayan tek kişidir. Hiç şüphe yok ki, onu kovmamasının nedeni budur.
PARFÜMLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emmanuelle Devos
Gustave De Kervern
Sergi López
Grégory Montel
Zelie Rixhon
PARFÜMLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Parfümler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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