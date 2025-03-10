Yayınlanma: 10.03.2025 - 22:30

Güncelleme: 10.03.2025 - 22:30

Parfümler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Grégory Magne üstleniyor. Peki, Parfümler filminin konusu ne? Parfümler filminin oyuncuları kim?

PARFÜMLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Anne Walberg, parfüm dünyasında ünlüdür. Kokular yaratıyor ve inanılmaz yeteneğini her türden şirkete satıyor. Güçlü bir öfke ile, bencil bir diva olarak yaşıyor. Guillaume, onun yeni sürücüsü ve ona karşı gelmekten korkmayan tek kişidir. Hiç şüphe yok ki, onu kovmamasının nedeni budur.

PARFÜMLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emmanuelle Devos

Gustave De Kervern

Sergi López

Grégory Montel

Zelie Rixhon

PARFÜMLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Parfümler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.