Yayınlanma: 10.03.2025 - 22:33

Güncelleme: 10.03.2025 - 22:33

Ocean's 8 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gary Ross üstleniyor. Peki, Ocean's 8 filminin konusu ne? Ocean's 8 filminin oyuncuları kim?

OCEAN'S 8 FİLMİNİN KONUSU NE?

George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean önderliğinde imkansız soygunların altından kalkan bir ekibin maceralarını anlatan Ocean's serisinin, tamamı erkeklerden oluşan ekibin yerine kadın karakterlerden oluşan bir soygun ekibinin ele alınacağı yeni halkası Ocean's 8'in, Debbie Ocean önderliğindeki bir takımın New York'ta düzenlenen Met Gala'daki soygun girişimini ele alıyor.

OCEAN'S FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

Helena Bonham Carter

Anne Hathaway

Cate Blanchett

Dakota Fanning

Sarah Paulson

Damian Lewis

Rihanna

Mindy Kaling

James Corden

Richard Armitage

Gideon Glick

Liana Wright-Mark

OCEAN'S FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ocean's 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.