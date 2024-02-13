Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:50

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:50

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan kaldırıldı mı? Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi vizyondan neden kaldırıldı?

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ VİZYONDAN KALDIRILDI MI?

Cem Karaca'nın eski eşi İlkim Karaca'nın, filmin gösterimden kaldırılması için mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırması sonrası film vizyondan kaldırıldı.

Yapımcı şirket Aytaç Medya'dan yapılan açıklamada, "Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Efsanevi sanatçımız Cem Karaca’nın anısına yakışır bir şekilde büyük emek ve özenle çekimlerini tamamlayıp 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren izleyicilere emanet ettiğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz, davacı tarafça mahkemeye yatırılan 3,5 milyon TL. teminat sonrasında tedbir kararıyla durdurulmuş ve vizyondan kaldırılmıştır.

"GEREKLİ İZİNLER ALINDI"

Yaşanan süreçte davacı taraf “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimizde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştır. Ancak filmde kullanılan tüm şarkılar için MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) aracılığıyla, şarkıların hak sahiplerinden gerekli izinler alınmıştır.

Filmimizde kullandığımız, “Muhtar, Emrah, Tamirci Çırağı, Namus Belası, Çok Yorgunum, Ceviz Ağacı, 1 Mayıs, Bekle Beni, Dadaloğlu, Hep Kahır” isimli şarkıların 4/3 hakkı Cem Karaca’nın oğlu ve filmimizin danışmanı Emrah Karaca’da bulunmaktadır. Şarkıların 4/1 hakkı ise 2018 yılından itibaren davacı tarafın haklarının tamamını satıp devrettiği All Stars Music şirketindedir.

Yapım şirketi olarak bizler, Emrah Karaca’da bulunmayan 4/1 hakkı, MESAM tarafından da yasal olarak belirtilen kurumdan almış bulunmaktayız. Bu durumda, filmimizin müzikal içeriği için gerekli olan tüm yasal izinlerin alındığını ve hak sahipleriyle ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

"KARAR CEM KARACA'NIN HAYRANLARINI ÜZDÜ"

Vizyondaki filmimize verilen durdurma kararı hem bizleri hem de Cem Karaca hayranlarını üzmüştür. Geçmişte olduğu gibi bugün de Cem Karaca'nın sesinin bir kez daha kısıldığını görmek bizleri derinden yaralamaktadır. Cem Karaca müziğimizin dünyaca ünlü isimlerindendir, şarkılarıyla milyonlarca insanı etkilemiş, ilham vermiştir.

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmimiz sadece bir sinema eseri olmanın ötesinde, aynı zamanda Cem Karaca'nın sanatını ve dönemin toplumsal, kültürel atmosferini de yansıtan önemli bir belgedir. Karaca’nın mücadele dolu hayatını, müzikal yolculuğunu ve etkisini izleyicilerle buluşturmak, gelecek kuşaklara sinema aracılığıyla aktarabilmek bizler için büyük bir onur ve sorumluluktur.

Mahkeme süreci devam ederken, içten bir şekilde inanıyoruz ki adalet yerini bulacak ve ileriki dönemde üzerindeki tedbir kararı kaldırılarak filmimiz halkla bir kez daha buluşacaktır.

Dava sürecinde en başından beri filmimize destek olan değerli Cem Karaca hayranlarına, değerli sinemaseverlere ve değerli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz."