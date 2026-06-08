Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cennetin Çocukları dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisi final mi yapıyor?

Cennetin Çocukları dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisi final mi yapıyor?

8.06.2026 21:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cennetin Çocukları dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisi final mi yapıyor?

Cennetin Çocukları dizisinin 36. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisi final mi yapıyor?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cennetin Çocukları dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisi final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azil, Şeref’in üzerine kâbus gibi çökmüş, onu köşeye sıkıştırmıştır. Şeref, Azil belasından kurtulabilecek midir? Servetini saklamayı başaracak mıdır?

Kamil ve Zeynep evlenmeye karar verirler. Ancak Azil hâlâ kanıtların peşindedir. Azil, öfkeli bir halde herkese saldırırken Kamil; Zeynep’i ve ailesini koruyabilecek midir?

Cennet, tekrar mutlu ve huzurlu yuvasına kavuştuğunu düşünürken hiç beklemediği bir anda huzurları bozulacaktır. Cennet, çocuklarını koruyabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 36. bölümü 8 Haziran Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cennetin Çocukları dizisi 36. bölümüyle ekranlara veda edecek.

İlgili Konular: #dizi #final bölümü #Cennetin Çocukları

İlgili Haberler

Van Gogh, ‘Yıldızlı Gece’ ve klozet kapağı
Van Gogh, ‘Yıldızlı Gece’ ve klozet kapağı Van Gogh’un “Yıldızlı Gece”si bir klozet kapağına, Mozart’ın notaları bir peçeteye dönüşüyorsa konu yalnızca estetik değildir. Kapitalizmin sanatı ve insanı nasıl bir “şey”e çevirdiğidir.
Balenin genç yıldızları ödüllerini gala gecesinde aldılar
Balenin genç yıldızları ödüllerini gala gecesinde aldılar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Koluman Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen, sanat yönetmenliğini Demet Gökçelik‘in üstlendiği 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması 1 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda düzenlenen ödül töreni ve gala gösterisi ile sona erdi.
'Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Ali Öner ve Zeynep Atılgan beraber görüntülendi, Eski nişanlısı Livanur Aydın sessizliğini bozdu!
'Taşacak Bu Deniz'in yıldızları Ali Öner ve Zeynep Atılgan beraber görüntülendi, Eski nişanlısı Livanur Aydın sessizliğini bozdu! "Taşacak Bu Deniz" dizisinin oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğindeki samimi görüntüleri, sosyal medyada ihanet iddialarını yeniden alevlendirdi. Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın sessizliğini bozarak, "Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi" dedi.