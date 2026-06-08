Cennetin Çocukları dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisi final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azil, Şeref’in üzerine kâbus gibi çökmüş, onu köşeye sıkıştırmıştır. Şeref, Azil belasından kurtulabilecek midir? Servetini saklamayı başaracak mıdır?

Kamil ve Zeynep evlenmeye karar verirler. Ancak Azil hâlâ kanıtların peşindedir. Azil, öfkeli bir halde herkese saldırırken Kamil; Zeynep’i ve ailesini koruyabilecek midir?

Cennet, tekrar mutlu ve huzurlu yuvasına kavuştuğunu düşünürken hiç beklemediği bir anda huzurları bozulacaktır. Cennet, çocuklarını koruyabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 36. bölümü 8 Haziran Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cennetin Çocukları dizisi 36. bölümüyle ekranlara veda edecek.