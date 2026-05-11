Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sandığın kaybolmasından sonra Zeynep kendini toparlayamaz. Kamil, onu tekrar hayata döndürmek için ne yapacaktır? Sandığı Zeynep’e getirebilecek midir?

Adem ve Sezen, tekrar eski mutlu günlerine dönmüş, çocuk hayalleri kurmaktadır. Ancak Şeref hâlâ tepelerindedir. Adem, Sezen’i Şeref’ten kurtarmak için ne yapacaktır?

Kuzenler borçlar içerisinde yüzerken önlerine bir fırsat çıkar. Adem, Bayram ve Çapa’nın girdikleri macera, onları nereye sürükleyecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kamil, her şeyin arkasında Azil’in olduğunu anlamıştır. Bunu Zeynep’e söyleyebilecek midir? Kendisi ve ailesini Azil’den koruyabilecek midir?

Adem, onu sıkıştırıp duran borçlar karşısında ne yapacaktır? Sezen’e belli etmeden borçlarını kapatmayı başarabilecek midir? Yoksa her şeyi berbat mı edecektir?

Otelini tekrar açarak gözünü doğrudan Cennet Otel’e diken Şeref, rekabetin dozunu artırmaya kararlıdır. Büyük, gösterişli ve güçlü… Peki kuzenler, tüm imkânsızlıklara rağmen küçük ama sıcak yuvaları olan Cennet Otel’i ayakta tutabilecekler mi?

Sırlar, borçlar ve büyük hesaplaşmaların olduğu bu bölümde; herkes kendi sınavını verecek. Kazanan kim olacak, kim kaybedecek?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 31. bölümü 11 Mayıs Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.