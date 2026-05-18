Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kamil, her şeyin arkasında Azil’in olduğunu anlamıştır. Bunu Zeynep’e söyleyebilecek midir? Kendisi ve ailesini Azil’den koruyabilecek midir?

Adem, onu sıkıştırıp duran borçlar karşısında ne yapacaktır? Sezen’e belli etmeden borçlarını kapatmayı başarabilecek midir? Yoksa her şeyi berbat mı edecektir?

Otelini tekrar açarak gözünü doğrudan Cennet Otel’e diken Şeref, rekabetin dozunu artırmaya kararlıdır. Büyük, gösterişli ve güçlü… Peki kuzenler, tüm imkânsızlıklara rağmen küçük ama sıcak yuvaları olan Cennet Otel’i ayakta tutabilecekler mi?

Sırlar, borçlar ve büyük hesaplaşmaların olduğu bu bölümde; herkes kendi sınavını verecek. Kazanan kim olacak, kim kaybedecek?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kamil ve Azil arasındaki ipler daha da gerildi…

Kamil’i alt etme planı sonuçsuz kalan Azil, Yalçın’dan hesap sordu. Yalçın ve adamlarının Topal Efe’ye mağlup olmasını hazmedemeyen Azil, kontrolü bizzat devraldı. Ölümün kıyısından dönen Kamil ise kendisini kurtaran Topal Efe ile dertleşirken ondan hayatının en kıymetli dersini aldı. Azil ise Kamil’in varlığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle onu kendi mekânına çağırarak tehdit etti. Kamil’in öfkesine hâkim olamayıp Azil’e yumruk atması, Azil’in kuracağı sinsi tuzağın fitilini ateşledi.

Kamil, aşkı ve Azil’in karanlık gerçekleri arasında çıkmaza girdi…

Kamil, Azil’in kendisini öldürmeye çalıştığını kuzenlerine söyledi. Ancak Zeynep’in babasına olan sarsılmaz güveni nedeniyle bu durumu kanıtlamanın zorluğu, hepsini bir çıkmaza sürükledi. Kamil, bir yandan Zeynep’e olan aşkını itiraf etmek isterken diğer yandan Azil’in tarihi eser kaçakçılığı yaptığı gerçeğini içinde saklamanın ağırlığı altında ezildi.

Sezen’in baba özlemi son buldu…

Hastanede bebeğinin kalp atışlarını duyan Sezen, bu mutluluğu öz babasıyla paylaşamamanın derin üzüntüsünü yaşadı. Sezen’in gözyaşlarına dayanamayan Adem, babası Ahmet’in de desteğiyle Topal Efe’yi bulmak için dağlara düştü. Ahmet, bu yolculuk sırasında Adem’e baba olmanın ne demek olduğunu, kendi geçmişinden verdiği örneklerle ve şelaleden atlama sınavıyla öğretti. Dağlara haykırarak babasına seslenen Sezen’in feryadı karşılık buldu ve Topal Efe, kızının ve doğacak torununun hatırına dağlardaki yalnızlığına son vererek ailesinin yanına döndü.

Sarı Dayı’nın şöhret olma hayali bir kez daha yıkıldı…

Ses yarışmasındaki başarısının ardından sosyal medyada fenomen olan Sarı Dayı, “Anadolu’nun Elvis’i” olarak büyük ilgi gördü. Kendisini ünlü bir müzik yapımcısı olarak tanıtan Zümrüt Asyalı, Sarı Dayı ve Pulluk’u lüks bir restoranda etkileyerek onlardan yüklü bir yatırım parası aldı. Şeref’in de ortak olduğu bu büyük proje, Zümrüt’ün paraları alıp kaybolmasıyla büyük bir dolandırıcılık skandalına dönüştü. Sarı Dayı’nın şöhret olma hayalleri ise bir kez daha suya düştü.

Kamil’in aşk itirafı, Azil’in kurduğu tuzakla altüst oldu…

Kuzenlerinin de ısrarıyla sonunda Zeynep’e açılmaya karar veren Kamil, hazırlanan romantik organizasyon sayesinde beklediği cesareti topladı. Ancak tam duygularını itiraf edeceği sırada Azil’in yanlarına gelişiyle bu an yarım kaldı. Zeynep’i oradan uzaklaştıran Azil, kızına Kamil ve ailesiyle bu kadar yakın olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Azil’in asıl hamlesi ise çok daha sinsiydi. Azil, profesörle iş birliği yaparak Zeynep’in kazı alanında bulduğu paha biçilemez İskender büstünü gece vakti çaldırdı. Kamil, Zeynep’i korumak adına babasının hırsız olduğunu ona itiraf etti; ancak Azil, büstü önceden Kamil’in odasına saklayarak suçu onun üzerine yıktı. Odasında büstü bulan ve babasına iftira atıldığını düşünen Zeynep, Kamil ile olan tüm bağlarını kopardı ve babasından özür dileyerek Sezer ile evlenmeyi kabul etti.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 32. bölümü 18 Mayıs Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Dizi, 36. bölümüyle ekranlara veda edecek.