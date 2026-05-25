25.05.2026 09:14:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 25 Mayıs Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 25 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Mayıs Pazartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Moskova’nın Şifresi Temel

22.15 Pilav Üstü Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 Ana Kuzusu

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Yasak Elma  

13.30 Kıskanmak

16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Prestij Meselesi

22.45 Fazla Şaapma

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Kara Bela

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.40 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

