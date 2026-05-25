TV yayın akışı 25 Mayıs Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Mayıs Pazartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Moskova’nın Şifresi Temel
22.15 Pilav Üstü Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
23.15 Ana Kuzusu
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Yasak Elma
13.30 Kıskanmak
16.15 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Prestij Meselesi
22.45 Fazla Şaapma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Kara Bela
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Beni Böyle Sev
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026