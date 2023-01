Marvel filmlerinin yasağı kalktı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:17

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 16:17

Çin, Marvel'in kendi çizgi romanlarından uyarlayarak yayımladığı süper kahraman filmlerinin fiili yasağını kaldırdı.

The Guardian'ın haberine göre, James Cameron'ın "Avatar: The Way of Water" filminin Çin'de gösterime girmesi "Çin'in Hollywood'a ısındığına dair işaret" olarak algılandı. Avatar'ın devam filmi "Avatar: The Way of Water", Çin'de şimdiye kadar 220 milyon dolar kazandı.



ilk "Black Panther" filmi Çin'de 105 milyon dolar kazanırken, "Ant-Man and the Wasp" aynı yıl 121,2 milyon dolar hasılat elde etti. Ancak 2019'dan bu yana "Black Widow", "Spider-Man: No Way Home", "Eternals", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ve "Thor: Love and Thunder" filmlerinin Çin'de vizyona girmesine izin verilmedi.

Çin'de, Şubat ayında gösterime girecek olan "Black Panther: Wakanda Forever" ve "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" filmleri, 2019'da gösterime giren "Avengers: End Game" filminden bu yana dünyanın en büyük ikinci sinema pazarında gösterime giren ilk Marvel filmleri olacak.

Çin, 2022 yılında filmin dağıtımcısı Sony'den "Spider-Man: No Way Home" filmindeki fazla "vatansever" bulduğu "Özgürlük Heykeli" sahnesinin çıkarılmasını istedi. Ancak Stüdyo bu talebi reddeti. Ret cevabınının alınması üzerine Çin, filmin gösterime girmesinin reddedildiğni bildirdi.

Çin, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filmi ise iki lezbiyen annesi olan bir karakterin yer alması ve Komünist Parti'yi eleştiren bir gazete olan Epoch Times'ın Çince karakterlerinin bulunması nedeniyle filmin gösterime girmesinin reddedildiğini bildirdi.