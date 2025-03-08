Çiğdem filminin konusu ne? Çiğdem filminin oyuncuları kim?
Çiğdem filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çiğdem filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çiğdem filminin konusu ne? Çiğdem filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çiğdem filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kurtuluş Baştimar üstleniyor. Peki, Çiğdem filminin konusu ne? Çiğdem filminin oyuncuları kim?
ÇİĞDEM FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, baraj inşaatı gerekçesi ile boşaltılan köylerinde kalarak inatla ve sabırla bekleyen, eğitim almak isteyen çocuklar ve onlara örnek olan Çiğdem’in hikâyesini anlatıyor.
ÇİĞDEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hilal Baştimar
Mustafa Türkan
Yusuf Akar
Ömer Baştimar
Hakan Köse
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