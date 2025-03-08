Yayınlanma: 08.03.2025 - 21:30

Güncelleme: 08.03.2025 - 21:30

Çiğdem filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kurtuluş Baştimar üstleniyor. Peki, Çiğdem filminin konusu ne? Çiğdem filminin oyuncuları kim?

ÇİĞDEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, baraj inşaatı gerekçesi ile boşaltılan köylerinde kalarak inatla ve sabırla bekleyen, eğitim almak isteyen çocuklar ve onlara örnek olan Çiğdem’in hikâyesini anlatıyor.

ÇİĞDEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hilal Baştimar

Mustafa Türkan

Yusuf Akar

Ömer Baştimar

Hakan Köse