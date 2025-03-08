Sadakat Yolunda filminin konusu ne? Sadakat Yolunda filminin oyuncuları kim?
Sadakat Yolunda (Megan Leavey) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sadakat Yolunda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sadakat Yolunda filminin konusu ne? Sadakat Yolunda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sadakat Yolunda filminin yönetmen koltuğunda Gabriela Cowperthwaite oturuyor. Filmin senaristliğini Pamela Gray, Annie Mumolo ve Tim Lovestedt üstleniyor. Peki, Sadakat Yolunda filminin konusu ne? Sadakat Yolunda filminin oyuncuları kim?
SADAKAT YOLUNDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Megan Leavey, hayatın çıkmazlarında kaybolmuş ve yolunu bulmak için asker olmaya karar veren genç bir kadındır. Zorlu eğitim sürecinde onun hayata tutunmasını sağlayan, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Rex adlı köpek olur. Rex, bomba tespit ekibinde görev alan agresif bir savaş köpeğidir. Hatta Rex, bir önceki eğitmenini ısırarak kolunu kırdığı için Megan ile görevlendirilir. Fakat Megan pes etmez. Aralarındaki bağ gelişip güven arttıkça Irak'ın savaş ortamındaki tüm tehditlere rağmen başarılı bir ekip olurlar. Ama Rex, sadece askerlerin hayatını kurtarmakla kalmaz… Kısa sürede Megan'ın da en yakın arkadaşı olmayı başarır ve bu kalbi soğumuş kadına tekrar sevmeyi öğretir. Rex haksız yere elinden alındığında ise Megan, onu sahiplenebilmek için hayatının en tutkulu savaşını vermek zorunda kalacaktır.
SADAKAT YOLUNDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kate Mara
Tom Felton
Common
Bradley Whitford
Geraldine James
Edie Falco
Miguel Gomez
SADAKAT YOLUNDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sadakat Yolunda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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