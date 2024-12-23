Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:48

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:48

Çıkış Yok filminin yçönetmenliğini Claudio Fäh üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Andy Mayson kaleme aldı. Peki, Çıkış Yok filminin konusu ne? Çıkış Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Çıkış Yok, düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını konu ediyor. İçerisinde farklı geçmişlere ve bambaşka karakterlere sahip insanların olduğu bir uçak, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken düşer. Düşen uçakta hayatta kalan insanlar büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynakları gittikçe tükenmektedir ve tehlikeler dört bir yandan onlara yaklaşmaktadır. Suyun dibinde mahsur kalan insanlar, hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sophie McIntosh - Ava

Will Attenborough - Kyle

Colm Meaney - Brandon

Phyllis Logan - Mardy 'Nana'

James Carroll Jordan - Hank - Rosa

Manuel Pacific - Danilo

David Samartin - Eli (Pilot)

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Çıkış Yok filminin IMDb puanı 4.6 olarak belirlendi.