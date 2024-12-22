Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:44

Toprak (Land) filminin yönetmen koltuğunda Robin Wright oturuyor. Filmin senaristliğini Liz Hannah üstleniyor. Peki, Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim?

TOPRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Avukat olan Edee Mathis, yaşadığı trajedinin ardından büyük bir yıkıma uğrar. Ayakta kalmak için çabalayan Edee, vahşi ormanda bulunan bir kulübeye yerleşir. Zorlu geçen kış, onu her an öldürebilecek vahşi hayvanlarla karşı karşıya olan Edee, burada nasıl hayatta kalınacağını öğrenmeye çalışır. Edee’nin yolu bu sırada yerel bir avcı ile kesiştiğinde, kendi şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalır.

TOPRAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robin Wright

Kim Dickens

Demián Bichir

Warren Christie

Brad Leland

TOPRAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Toprak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.