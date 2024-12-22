Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim?
Toprak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Toprak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Toprak (Land) filminin yönetmen koltuğunda Robin Wright oturuyor. Filmin senaristliğini Liz Hannah üstleniyor. Peki, Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim?
TOPRAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Avukat olan Edee Mathis, yaşadığı trajedinin ardından büyük bir yıkıma uğrar. Ayakta kalmak için çabalayan Edee, vahşi ormanda bulunan bir kulübeye yerleşir. Zorlu geçen kış, onu her an öldürebilecek vahşi hayvanlarla karşı karşıya olan Edee, burada nasıl hayatta kalınacağını öğrenmeye çalışır. Edee’nin yolu bu sırada yerel bir avcı ile kesiştiğinde, kendi şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalır.
TOPRAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robin Wright
Kim Dickens
Demián Bichir
Warren Christie
Brad Leland
TOPRAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Toprak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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