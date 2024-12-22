Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim?

Toprak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Toprak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:44

Toprak (Land) filminin yönetmen koltuğunda Robin Wright oturuyor. Filmin senaristliğini Liz Hannah üstleniyor. Peki, Toprak filminin konusu ne? Toprak filminin oyuncuları kim? 

TOPRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Avukat olan Edee Mathis, yaşadığı trajedinin ardından büyük bir yıkıma uğrar. Ayakta kalmak için çabalayan Edee, vahşi ormanda bulunan bir kulübeye yerleşir. Zorlu geçen kış, onu her an öldürebilecek vahşi hayvanlarla karşı karşıya olan Edee, burada nasıl hayatta kalınacağını öğrenmeye çalışır. Edee’nin yolu bu sırada yerel bir avcı ile kesiştiğinde, kendi şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalır.

TOPRAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robin Wright

Kim Dickens

Demián Bichir

Warren Christie

Brad Leland

TOPRAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Toprak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir?

İlgili Haberler

Sultan filminin konusu ne? Sultan filminin oyuncuları kim?

Sultan filminin konusu ne? Sultan filminin oyuncuları kim?
Akıldan Kalbe filminin konusu ne? Akıldan Kalbe filminin oyuncuları kim?

Akıldan Kalbe filminin konusu ne? Akıldan Kalbe filminin oyuncuları kim?
Tereddüt Çizgisi filmi konusu nedir? Tereddüt Çizgisi filmi oyuncuları kimler?

Tereddüt Çizgisi filmi konusu nedir? Tereddüt Çizgisi filmi oyuncuları kimler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler