Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:20

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:20

Fury filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Ayer üstleniyor. Peki, Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?

FURY FİLMİNİN KONUSU NE?

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yu¨kleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir. 20. yüzyılın en kanlı senelerinden biri olan 1945 yılında geçen ve müfrezenin geçirdiği bir günü ele alan savaş dramının yönetmeni ve senaristi David Ayer. Filmin başrollerini ise Brad Pitt, Shia LaBeouf ve Logan Lerman paylaşıyor.

FURY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt - Don 'Wardaddy' Collier

Shia LaBeouf - Boyd 'Bible' Swan

Logan Lerman - Norman Ellison

Michael Peña - Trini 'Gordo' Garcia

Jon Bernthal - Grady 'Coon-Ass' Travis

Jim Parrack - Sergeant Pete Binkowski

Brad William Henke - Sergeant Davis

Jason Isaacs - Captain Waggoner

Kevin Vance (II) - Sergeant Peterson

Xavier Samuel - Lieutenant Parker

Anamaria Marinca - Irma

Alicia von Rittberg - Emma

FURY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fury filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.