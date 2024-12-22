Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?
Fury filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fury filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Fury filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Ayer üstleniyor. Peki, Fury filminin konusu ne? Fury filminin oyuncuları kim?
FURY FİLMİNİN KONUSU NE?
Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yu¨kleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir. 20. yüzyılın en kanlı senelerinden biri olan 1945 yılında geçen ve müfrezenin geçirdiği bir günü ele alan savaş dramının yönetmeni ve senaristi David Ayer. Filmin başrollerini ise Brad Pitt, Shia LaBeouf ve Logan Lerman paylaşıyor.
FURY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brad Pitt - Don 'Wardaddy' Collier
Shia LaBeouf - Boyd 'Bible' Swan
Logan Lerman - Norman Ellison
Michael Peña - Trini 'Gordo' Garcia
Jon Bernthal - Grady 'Coon-Ass' Travis
Jim Parrack - Sergeant Pete Binkowski
Brad William Henke - Sergeant Davis
Jason Isaacs - Captain Waggoner
Kevin Vance (II) - Sergeant Peterson
Xavier Samuel - Lieutenant Parker
Anamaria Marinca - Irma
Alicia von Rittberg - Emma
FURY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Fury filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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