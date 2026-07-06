Çıkış Yok filminin yönetmen koltuğunda Damien Power oturuyor. Filmin senaristliğini ise Andrew Barrer üstleniyor. Peki, Çıkış Yok filminin konusu ne? Çıkış Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesi ile ilgili acil bir durum için yola çıkan Darby, kar fırtınası yüzünden yolda kalır. Bu durum üzerine Darby, bir grup erkekle birlikte otoyol dinlenme alanında sığınak bulmaya çalışır. Otoparktaki bir minibüste kaçırılmış bir kıza rastlayan Darby, onları kaçıranın kim olduğunu bulmaya çalışırken kendisini korkunç bir ölüm kalım meselesinin içinde bulur.

ÇIKIŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dennis Dexter Haysbert

Dale Dickey

Danny Ramirez

David Rysdahl

Mila Harris

Havana Rose Liu

ÇIKIŞ YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çıkış Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.