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Adolescence dizinin 2. sezonu olacak mı? Adolescence dizisinin 2. sezonu ne zaman yayımlanacak?

Adolescence dizinin 2. sezonu olacak mı? Adolescence dizisinin 2. sezonu ne zaman yayımlanacak?

5.07.2026 16:03:00
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Haber Merkezi
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Adolescence dizinin 2. sezonu olacak mı? Adolescence dizisinin 2. sezonu ne zaman yayımlanacak?

İngiltere yapımı bir suç dizisi olan Adolescence'nin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Adolescence dizinin 2. sezonu olacak mı? Adolescence dizisinin 2. sezonu ne zaman yayımlanacak?
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Sorunlu bir gencin yargılanma hikayesini temel alan ve büyük ses getiren 'Adolescence' dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı. Peki, Adolescence dizinin 2. sezonu olacak mı? Adolescence dizisinin 2. sezonu ne zaman yayımlanacak?

ADOLESCENCE DİZİSİNİN 2. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adolescence dizisinin 2. sezon hazırlıkları resmen başladı ve yeni sezonda antoloji formatına geçilerek bambaşka bir hikaye işlenecek. İlk başta 4 bölümlük bir mini dizi olarak planlanan ve Jamie Miller'ın hikayesini tamamlayan yapım, Netflix'te kırdığı izlenme rekorlarının ardından yeni sezon onayını aldı. Ancak resmi ve net bir yayın günü henüz Netflix tarafından ilan edilmedi.

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KATE WİNSLET SÜRPRİZİ

Sorunlu bir gencin yargılanma hikayesini temel alan ve büyük ses getiren 'Adolescence' dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı. Yeni sezonda Kate Winslet'ın kadroya katılmasıyla, Hollywood ihtişamının da İngiliz yapımı diziye ekleneceği öğrenildi.

Psikolojik dramanın şu anda geliştirilmekte olan yeni sezon hikayesinde Oscar ödüllü oyuncunun başrol oynaması bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Stephen Graham, ocak ayındaki Altın Küre Ödülleri'nde devam dizisinin geleceğinin sinyalini vermişti. Graham, 'En İyi Erkek oyuncu ödülünü aldıktan sonra, senarist Jack Thorne ile planları olduğunu söylemişti. Graham, "Üç dört yıl içinde ortaya çıkaracağız, bu yüzden beklemede kalın" demiş olsa da Winslet'in projeye dahil olması haberi, dizinin daha önce düşünüldüğünden erken tarihe alındığını gösteriyor.

İlgili Konular: #Netflix #Kate Winslet #Adolescence

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