TV yayın akışı 6 Temmuz Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Temmuz Pazartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
23.50 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Çıkış Yok
21.45 Canavar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
15.15 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Hadi Be Oğlum
22.30 Hadi İnşallah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Veliaht
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Tur Rehberi
22.30 Müjdemi İsterim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Türkiye - İsviçre
22.00 Portekiz - İspanya
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye