Çılgın Joe filminin konusu ne? Çılgın Joe filminin oyuncuları kim?

30.04.2026 12:14:00
Haber Merkezi
Çılgın Joe (Hummingbird) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çılgın Joe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çılgın Joe filminin konusu ne? Çılgın Joe filminin oyuncuları kim?

Çılgın Joe filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Steven Knight üstleniyor.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN KONUSU NE? 

Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla paramparça olmasına tanık olduğundan beri Londra sokaklarında yaşamaktadır. Bir yandan geçmişini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve üst sınıf kimliğine bürünür. Joey arkadaşı ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çıkarmaya giderken, hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Bu olay üzerine Joey bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Agata Buzek

Vicky McClure

Benedict Wong

Ger Ryan

Youssef Kerkour

Anthony Morris

Victoria Bewick

ÇILGIN JOE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın Joe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

İlgili Haberler

Örümcek Ağı filminin konusu ne? Örümcek Ağı filminin oyuncuları kim?
Örümcek Ağı filminin konusu ne? Örümcek Ağı filminin oyuncuları kim? Örümcek Ağı (Cobweb) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Örümcek Ağı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Örümcek Ağı filminin konusu ne? Örümcek Ağı filminin oyuncuları kim?
Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim?
Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim? Geliş (Arrival) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geliş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geliş filminin konusu ne? Geliş filminin oyuncuları kim?
1 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 1 Mayıs Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?
1 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 1 Mayıs Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yarın akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının cevapları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı? 1 Mayıs Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?