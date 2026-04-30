Çılgın Joe filminin konusu ne? Çılgın Joe filminin oyuncuları kim?

Çılgın Joe filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Steven Knight üstleniyor.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN KONUSU NE?

Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla paramparça olmasına tanık olduğundan beri Londra sokaklarında yaşamaktadır. Bir yandan geçmişini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve üst sınıf kimliğine bürünür. Joey arkadaşı ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çıkarmaya giderken, hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Bu olay üzerine Joey bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Agata Buzek

Vicky McClure

Benedict Wong

Ger Ryan

Youssef Kerkour

Anthony Morris

Victoria Bewick

ÇILGIN JOE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın Joe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.