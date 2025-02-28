Yola Devam filminin konusu ne? Yola Devam filminin oyuncuları kim?
Yola Devam (Hit The Road) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yola Devam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yola Devam filminin konusu ne? Yola Devam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yola Devam filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Panah Panahi üstleniyor. Peki, Yola Devam filminin konusu ne? Yola Devam filminin oyuncuları kim?
YOLA DEVAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Yola Devam, engebeli bir arazide yolculuğa çıkan bir ailenin hayatına odaklanıyor. Hassas bir aile, tıpkı aralarındaki ilişki gibi engebeli olan bir arazide yolculuk yapar. Arka koltukta oturan baba, alçı takmaktadır ama gerçekte bacağı kırık mıdır? Gözyaşlarını tutamayan anne, gülümsemeye çalışır. Ailenin küçük oğlu,yol boyunca dans edip, şarkı söylemeye devam eder. Ailede gizemini koruyan tek kişi ise evin ağabeyidir. Yolculuk boyunca hasta köpekleri için endişelenen aile, bu süreçte birbirlerinin sinirlerini bozar.
YOLA DEVAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pantea Panahiha
Hasan Majuni
Rayan Sarlak
Amin Simiar
Masoud Tosifyan
YOLA DEVAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yola Devam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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