Gerçek Acı filminin konusu ne? Gerçek Acı filminin oyuncuları kim?

Gerçek Acı (A Real Pain) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek Acı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gerçek Acı filminin konusu ne? Gerçek Acı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Gerçek Acı filminin konusu ne? Gerçek Acı filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:47

Gerçek Acı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse Eisenberg üstleniyor. Peki, Gerçek Acı filminin konusu ne? Gerçek Acı filminin oyuncuları kim? 

GERÇEK ACI FİLMİNİN KONUSU NE?

Zıt karakterli kuzenler David ve Benji, vefat eden büyükannelerini anmak için Polonya’ya doğru bir yolculuğa çıkar. Ancak bu gezi, tuhaf ikilinin aile tarihlerinden gelen eski gerilimlerin su yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hâl alır.

GERÇEK ACI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kieran Culkin

Jesse Eisenberg

Will Sharpe

Jennifer Grey

Kurt Egyiawan

Liza Sadovy

Daniel Oreskes

Ellora Torchia

Marek Kasprzyk


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