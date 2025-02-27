Yayınlanma: 27.02.2025 - 22:48

Güncelleme: 27.02.2025 - 22:48

Hala Buradayım filminin yönetmen koltuğunda Walter Salles oturuyor. Filmin senaristliğini Murilo Hauser ve Heitor Lorega üstleniyor. Peki, Hala Buradayım filminin konusu ne? Hala Buradayım filminin oyuncuları kim?

HALA BURADAYIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Rio de Janeiro, 1971. Brezilya askeri diktatörlüğün git gide sıkılaşan pençesinde eziliyor. Bir gün eski milletvekili Rubens Paiva ordu tarafından gözaltına alınır, karısı Eunice de daha sonra tutuklanır. Eunice günler sonra serbest bırakılır, ancak Rubens ortadan kaybolmuştur. Beş çocuğuyla ortada kalan Eunice, ailesinin paramparça oluşuyla hem aktivist hem de bir avukat ve kahraman olarak hayatını ve kendini baştan yaratmak zorunda kalır.

HALA BURADAYIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fernanda Torres

Selton Mello

Valentina Herszage

Bárbara Luz

Luiza Kosovski

Guilherme Silveira

Cora Mora

Humberto Carrão