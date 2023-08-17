Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:01

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:01

Sınır filminin yönetmen koltuğunda James Cotten oturuyor. Senaristliğini R. Ellis Frazier üstleniyor. Peki, Sınır filminin konusu ne? Sınır filminin oyuncuları kim?

SINIR FİLMİNİN KONUSU NE?

Meksika’da faaliyetini sürdüren Salazar suç karteli, Afganistan’da eroin üretim kapasitesi yılda 1 milyar dolar değerinde olan İslami bir örgüt ile anlaşma yapmıştır, Buna göre birinci kalite uyuşturucuları piyasa değerinin altında alacak ve bunun karşılığı olarak da örgütü uyuşturucu hattına dahil edeceklerdir. Bu hat Meksika sınırından, Amerika’ya girilen bir bölgededir ve buradan nükleer ve biyolojik silahlar dahil geçebilecek her şey ülke adına büyük bir tehlike oluşturacaktır. Hükümet yeni bir yapılanmaya girmeye karar verir. Kartelin patronu Don Salazar (Andy Garcia) çok hastadır ve işi en gözde adamı olan paranoyak kişilikli Pelon (Esai Morales) yürütmektedir. İşte tam bu noktada çetenin ve Pelon’un karşısına güçlü bir savaşçı olan deneyimli suikastçi Mark Shields (Ray Liotta) çıkar.

SINIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andy Garcia

Danny Trejo

Ray Liotta

Joe Morton

Kevin Gage

Armand Assante

Bruce Davison

Esai Morales

Gary Daniels

David Ackert

Jordi Vilasuso

Victoria Elizabeth

Antonio Munoz

Dominik Garcia-Lorido

SINIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sınır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.