Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:07

Nefes filminin yönetmen koltuğunda Andy Serkis oturuyor. Senaristliğini William Nicholson üstleniyor. Peki, Nefes filminin konusu ne? Nefes filminin oyuncuları kim?

SINIR FİLMİNİN KONUSU NE?

Robin Cavendish (Andrew Garfield), hayatının aşkı Diana (Claire Foy) ile evlenmiş, geleceğe umutla bakan 27 yaşında bir adamdır. Ancak evliliklerinden ve çocuğu Jonathan'ın doğumundan çok kısa bir süre sonra, Kenya'da çocuk felci geçirerek yatalak kalır. En fazla 3 ay ömür biçilen genç adam, eşinin ve yakınlarının desteğiyle farklı bir yaşam kuracak, tüm dünyadaki engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayıp ilham kaynağı olacaktır. "Breathe" filmi, Robin ve Diana Cavendish çiftinin gerçek öyküsünden esinlendi.

SINIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrew Garfield

Claire Foy

Tom Hollander

Hugh Bonneville

Ed Speleers

Camilla Rutherford

Emily Bevan

Amit Shah

James Wilby

Dean-Charles Chapman

Roger Ashton-Griffiths

Miranda Raison

Diana Rigg

Lasco Atkins

Andre Jacobs

Terry Norton

Penny Downie

Ben Lloyd-Hughes

Jonathan Hyde

SINIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nefes filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.