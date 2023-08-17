Karar Günü filminin konusu ne? Karar Günü filminin oyuncuları kim?
Karar Günü (Draft Day) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karar Günü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karar Günü filminin konusu ne? Karar Günü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Karar Günü filminin yönetmen koltuğunda Ivan Reitman oturuyor. Senaristliğini Scott Rothman ve Rajiv Joseph üstleniyor. Peki, Karar Günü filminin konusu ne? Karar Günü filminin oyuncuları kim?
KARAR GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Ulusal Futbol Ligi (NFL) için yapılacak seçimlerde Cleveland Browns takımının yöneticisi Sonny Weaver büyük bir sınav verecektir. Kendi kişisel tercihleri ve profesyonel seçimi arasında mekik dokuyan Waver, oyuncuların futbol geleceği üzerinde karar verme noktasına gelecektir. Herkes onun ağzından çıkacak isimlere odaklanmıştır…
KARAR GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin Costner
Jennifer Garner
Joe Manganiello
Chadwick Boseman
Sam Elliott
Terry Crews
Tom Welling
Ellen Burstyn
Kevin Dunn
Stephen Hill
KARAR GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karar Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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