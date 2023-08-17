Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:22

Karar Günü filminin yönetmen koltuğunda Ivan Reitman oturuyor. Senaristliğini Scott Rothman ve Rajiv Joseph üstleniyor. Peki, Karar Günü filminin konusu ne? Karar Günü filminin oyuncuları kim?

KARAR GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ulusal Futbol Ligi (NFL) için yapılacak seçimlerde Cleveland Browns takımının yöneticisi Sonny Weaver büyük bir sınav verecektir. Kendi kişisel tercihleri ve profesyonel seçimi arasında mekik dokuyan Waver, oyuncuların futbol geleceği üzerinde karar verme noktasına gelecektir. Herkes onun ağzından çıkacak isimlere odaklanmıştır…

KARAR GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Costner

Jennifer Garner

Joe Manganiello

Chadwick Boseman

Sam Elliott

Terry Crews

Tom Welling

Ellen Burstyn

Kevin Dunn

Stephen Hill

KARAR GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karar Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.