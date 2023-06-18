Yayınlanma: 18.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 18.06.2023 - 11:35

Çinliler Geliyor filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken filmin senaryosunu Fatih Altınöz kaleme aldı. 2006 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları merak ediyor. Peki, Çinliler Geliyor filmi konusu nedir? Çinliler Geliyor filmi oyuncuları kimler? İşte, Çinliler Geliyor filmine dair merak edilenler...

ÇİNLİLER GELİYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kasabanın kurtuluş günü kutlamaları nedeniyle hazırlıklara başlayan kasaba halkı kendi aralarında oluşturdukları koroyla bir konser vereceklerdir ve provalar tam gaz başlamıştır. Sıradan sabahlardan birinde kasabaya gelen büyük siyah jip herkesi şaşkına uğratır. Jipin içinden inen Çinliler köylüleri fazlasıyla heyecanlandırır. Çinlilerin köylerine yatırım yapmak için geldiğini düşünen yerli halk binbir umutla çeşitli hayaller kurmaya başlar. Elele verip çeşitli plan ve projeler yapan kasabalı halk çok kısa zaman içerisinde beklenmedik bir gerçekle yüzleşir...

'Güle Güle' filmiyle sinemaya geri dönen, ardından da 'Gülüm' filmiyle başarısını sabitleyen Zeki Ökten'in son filmi olan Çinliler Geliyor usta oyuncuları bir araya getirmişti.

ÇİNLİLER GELİYOR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Gürgen Öz

Cüneyt Türel

Yaman Tarcan

Bülent Kayabaş

İpek Bilgin

Erol Demiröz

ÇİNLİLER GELİYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çnliler Geliyor filminin IMDb puanı 10 üzerinde 3.4 olarak belirlenmiştir.