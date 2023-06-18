Çinliler Geliyor filmi konusu nedir? Çinliler Geliyor filmi oyuncuları kimler?
Çinliler Geliyor filmi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filseverler, Çinliler Geliyor filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Çinliler Geliyor filmi konusu nedir? Çinliler Geliyor filmi oyuncuları kimler?
Çinliler Geliyor filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken filmin senaryosunu Fatih Altınöz kaleme aldı. 2006 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncuları merak ediyor. Peki, Çinliler Geliyor filmi konusu nedir? Çinliler Geliyor filmi oyuncuları kimler? İşte, Çinliler Geliyor filmine dair merak edilenler...
ÇİNLİLER GELİYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kasabanın kurtuluş günü kutlamaları nedeniyle hazırlıklara başlayan kasaba halkı kendi aralarında oluşturdukları koroyla bir konser vereceklerdir ve provalar tam gaz başlamıştır. Sıradan sabahlardan birinde kasabaya gelen büyük siyah jip herkesi şaşkına uğratır. Jipin içinden inen Çinliler köylüleri fazlasıyla heyecanlandırır. Çinlilerin köylerine yatırım yapmak için geldiğini düşünen yerli halk binbir umutla çeşitli hayaller kurmaya başlar. Elele verip çeşitli plan ve projeler yapan kasabalı halk çok kısa zaman içerisinde beklenmedik bir gerçekle yüzleşir...
'Güle Güle' filmiyle sinemaya geri dönen, ardından da 'Gülüm' filmiyle başarısını sabitleyen Zeki Ökten'in son filmi olan Çinliler Geliyor usta oyuncuları bir araya getirmişti.
ÇİNLİLER GELİYOR FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Gürgen Öz
Cüneyt Türel
Yaman Tarcan
Bülent Kayabaş
İpek Bilgin
Erol Demiröz
ÇİNLİLER GELİYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çnliler Geliyor filminin IMDb puanı 10 üzerinde 3.4 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- Okan Buruk, Icardi transferinde son durumu paylaştı
- İtalya'ya giden lise öğrencisi, Almanya'ya iltica etti
- Bayram öncesi akaryakıta büyük zam!
- Demet Akalın'dan restorandaki 'servis' ücretine tepki
- Görür uyardı: 'Stres transfer etmiş olabilir'
- Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu
- Muhalefeti hedef aldı, 'dolar zenginleri' alkışladı!
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi