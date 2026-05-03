Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

3.05.2026 20:03:00
Çirkin dizisinin 6. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Çirkin yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstlendiği Çirkin dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferhat’ın yaptığı hamle Kadir’i zor durumda bırakırken, Cennet’ten gelen tepkiyle birlikte Kadir iyice köşeye sıkışır. Meryem, Ferhat’ın geçmişindeki en derin yaralara dokunurken; Ferhat ise kaçırdığı Meryem’in masumiyeti karşısında beklemediği bir vicdan muhasebesine girer.Sadakatin bedelini Kadir’e unutamayacağı bir dersle gösteren Ökkeş, Engin’i yola getireceğine inandığı Meryem’i kendi ailesine dahil etmek için ilk adımı atar. Ancak Ökkeş’in bu hamlesi, Kadir’i beklenmedik bir kıskançlığa sürükler.Öte yandan Kadir ve Meryem’in gizli evliliği, Lale’nin hesap sormak için geldiği o anda, Cennet’in dudaklarından dökülecek tek bir cümleyle ifşa olmanın eşiğine gelir.

ÇİRKİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çirkin dizisinin 6. bölümü 3 Mayıs Pazar akşamı Star TV ekranlarındaki yerini alacak. 

