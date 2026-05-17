Çirkin yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstlendiği Çirkin dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir ve Lale’nin aşk haberini gören Cennet’in öfkesi, yalıda sert bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Lale, Kadir’i kaybetmemek için Cennet’in ağır ithamlarını sineye çekerken, bir yandan da Meryem’i hedef alan sinsi bir planın hazırlığına başlar.Ateş’ten gelen beklenmedik aşk itirafıyla umutlanan Nehir’in mutluluğu kısa sürer. Sakladığı büyük sırrın beklenmedik bir anda ifşa olması, Ateş ile aralarındaki tüm köprüleri yıkılma eşiğine getirir.Kadir, kulübe ortaklık imzasıyla hayallerine ulaştığını düşünürken, Ferhat’ın devreye soktuğu intikam planıyla işler çıkmaza girer. Meryem’i koz olarak kullanan Ferhat, Kadir’i zor bir seçimle baş başa bırakır.

ÇİRKİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle köşeye sıkışan Kadir, Meryem’i korumak için sahip olduğu her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Meryem’in geleceği ile kendi hayalleri arasında kalan Kadir, bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir hamle yapar. Nehir’in yalanlarının peşine düşen Cennet, öfkesiyle taşları yerinden oynatır. Ebru ile yüz yüze gelen Cennet’in beklenmedik tepkisi, Ateş ve Nehir arasındaki bağı kopma noktasına getirirken Nehir için artık kaçacak bir yer kalmamıştır. Kadir’in kendisi için neleri göze aldığını öğrenen Meryem, sevdiği adamın hayatını kurtarmak adına geri dönülmez bir karar alır. Herkesin kaderini değiştirecek bu adımın atıldığı sırada, geçmişten gelen bir intikam ateşi Kadir’i karanlık bir pusunun ortasına çeker. Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çirkin dizisinin 8. bölümü 17 Mayıs Pazar akşamı Star TV ekranlarındaki yerini alacak.