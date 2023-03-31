Çit filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çit filminin IMDb puanı kaç?
Çit filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Çit filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çit filminin IMDb puanı kaç?
Çit (Rabbit-Proof Fence), yönetmenliğini Phillip Noyce, senaristliğini Christine Olsen'ın üstlendiği, 2002 yapımlı bir dram filmidir.
ÇİT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, 1931'de, biri yarı Aborjin kız olmak üzere dört kişinin, ev işçisi olarak eğitilmek üzere evlerinden alındıktan sonra kaçmalarını ve Outback boyunca bir yolculuğa çıkmalarını konu ediniyor.
ÇİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Everlyn Sampi
Tianna Sansbury
Laura Monaghan
David Gulpilil
Kenneth Branagh
ÇİT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Çit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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