Çit filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çit filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:20

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 11:20

Çit (Rabbit-Proof Fence), yönetmenliğini Phillip Noyce, senaristliğini Christine Olsen'ın üstlendiği, 2002 yapımlı bir dram filmidir.

ÇİT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, 1931'de, biri yarı Aborjin kız olmak üzere dört kişinin, ev işçisi olarak eğitilmek üzere evlerinden alındıktan sonra kaçmalarını ve Outback boyunca bir yolculuğa çıkmalarını konu ediniyor.

ÇİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Everlyn Sampi

Tianna Sansbury

Laura Monaghan

David Gulpilil

Kenneth Branagh

ÇİT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Çit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.