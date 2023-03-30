Ove Adında Bir Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ove Adında Bir Adam filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 21:50

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 21:50

Ove Adında Bir Adam (A Man Called Ove), yönetmenliğini ve senaristliğini Hannes Holm'un üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram filmidir.

OVE ADINDA BİR ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, 59 yaşında huysuz bir ihtiyar olan Ove’nin mahalleye yeni taşınan komşularıyla beklenmedik bir arkadaşlık kurmasını konu alıyor.

2017 OSCAR ödüllerinde İsveç adına yarışan filmde, 59 yaşındaki Ove mahallenin huysuz ihtiyarıdır ve birkaç sene önce kat mülkiyeti dernek başkanlığı görevinden de azledilmiştir ancak bunu hala kabullenmemekte ve mahalleyi bir demir yumrukla yönetmeye devam etmektedir. 43 senedir çalıştığı işinden de çıkarılmasının ardından bir sene önce vefat etmiş eşi Sonja’yı daha fazla düşünmeye başlar ve “onun yanında olabilmek” için kendini öldürmeye çalışır. Bir gün hamile Parvaneh ve ailesi karşısındaki daireye taşınır. Parvaneh’in eşi geri geri giderken yanlışlıkla Ove’nin posta kutusuna çarpar. Bu şekilde aralarında beklenmedik bir dostluk oluşur. Sevgi ve hayata dair gerekli şeyleri çevrende bulundurmanın önemi üzerine dramatik bir komedi.

OVE ADINDA BİR ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rolf Lassgård

Bahar Pars

Filip Berg

Ida Engvoll

OVE ADINDA BİR ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ove Adında Bir Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.