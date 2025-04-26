Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:33

Güncelleme: 26.04.2025 - 10:33

Geçmişi Olmayan Adam filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Gilroy ve William Blake Herron üstleniyor. Peki, Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları kim?

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır. Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİM?