Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları kim?

Geçmişi Olmayan Adam filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:33

Geçmişi Olmayan Adam filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman  oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Gilroy ve William Blake Herron üstleniyor. Peki, Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları kim? 

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır. Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİM?

  • Matt Damon
  • Rolü : Jason Bourne
  • Franka Potente
  • Rolü : Marie Kreutz
  • Chris Cooper
  • Rolü : Alexander Conklin
  • Brian Cox
  • Rolü : Ward Abbott
  • Clive Owen
  • Rolü : The Professor
  • Gabriel Mann
  • Rolü : Danny Zorn

Etiketler: #Geçmişi Olmayan Adam #konusu nedir? #Film

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