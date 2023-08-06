Yayınlanma: 06.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 06.08.2023 - 11:15

Ölümcül Makineler filminin yönetmen koltuğunda Christian Rivers oturuyor. Senaristliğini Peter Jackson ve Philippa Boyens üstleniyor. Peki, Ölümcül Makineler filminin konusu ne? Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölümcül Makineler, büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Sheehan - Tom Natsworthy

Hera Hilmarsdóttir - Hester Shaw

Hugo Weaving - Thaddeus Valentine

Leila George D'Onofrio - Katherine Valentine

Stephen Lang - Shrike

Jihae - Anna Fang

Ronan Raftery - Bevis Pod

Regé-Jean Page - Captain Khora

Colin Salmon - Chudleigh Pomeroy

Patrick Malahide - Magnus Crome

Frankie Adams - Yasmina

Caren Pistorius - Pandora Shaw

Leifur Sigurdarson - Nils Lindstrom

Mark Mitchinson - Vambrace

Mark Hadlow - Orme Wreyland

Nick Blake - Waving Aviator

Sarah Peirse - Dr. Twix

Sophie Cox - Clytie Potts

Menik Gooneratne - Sathya

Poppy MacLeod - Hester Shaw

Nathaniel Lees - Pierrepoint

Andrew Lees - Herbert Melliphant

Joel Tobeck - Burgermeister

Kee Chan - Kwan

Stephen Ure - Pewsey

Peter Rowley - Mr. Wreyland

Carter Nixon - Scav Trader Carter

Kahn West - Toa Heke

Lee Tuson - Salzhakener

Aaron Jackson - Gench

Terry Norris - Professor Arkengarth

Megan Edwards - Mrs. Wreyland

Shane Rangi - Burly Salvageman

ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Makineler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.