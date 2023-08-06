Ölümcül Makineler filminin konusu ne? Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Makineler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Makineler filminin konusu ne? Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Makineler filminin yönetmen koltuğunda Christian Rivers oturuyor. Senaristliğini Peter Jackson ve Philippa Boyens üstleniyor. Peki, Ölümcül Makineler filminin konusu ne? Ölümcül Makineler filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN KONUSU NE?
Ölümcül Makineler, büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.
ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Sheehan - Tom Natsworthy
Hera Hilmarsdóttir - Hester Shaw
Hugo Weaving - Thaddeus Valentine
Leila George D'Onofrio - Katherine Valentine
Stephen Lang - Shrike
Jihae - Anna Fang
Ronan Raftery - Bevis Pod
Regé-Jean Page - Captain Khora
Colin Salmon - Chudleigh Pomeroy
Patrick Malahide - Magnus Crome
Frankie Adams - Yasmina
Caren Pistorius - Pandora Shaw
Leifur Sigurdarson - Nils Lindstrom
Mark Mitchinson - Vambrace
Mark Hadlow - Orme Wreyland
Nick Blake - Waving Aviator
Sarah Peirse - Dr. Twix
Sophie Cox - Clytie Potts
Menik Gooneratne - Sathya
Poppy MacLeod - Hester Shaw
Nathaniel Lees - Pierrepoint
Andrew Lees - Herbert Melliphant
Joel Tobeck - Burgermeister
Kee Chan - Kwan
Stephen Ure - Pewsey
Peter Rowley - Mr. Wreyland
Carter Nixon - Scav Trader Carter
Kahn West - Toa Heke
Lee Tuson - Salzhakener
Aaron Jackson - Gench
Terry Norris - Professor Arkengarth
Megan Edwards - Mrs. Wreyland
Shane Rangi - Burly Salvageman
ÖLÜMCÜL MAKİNELER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Makineler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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