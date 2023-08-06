Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları kim?

Yayınlanma: 06.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 06.08.2023 - 12:46

Tehlikeli Yürüyüş filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Senaristliğini Christopher Browne üstleniyor. Peki, Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joseph Gordon-Levitt

Charlotte Le Bon

Lucas Ramaciere

Ben Kingsley

James Badge Dale

Ben Schwartz

Steve Valentine

Benedict Samuel

César Domboy

Stephen Walters

Sergio Di Zio

Mark Camacho

Clément Sibony

Kwasi Songui

Jason Deline

Jason Blicker

Laurence Deschênes

Marie Turgeon

Patricia Tulasne

Karl Graboshas

Emilie Leclerc

Harry Standjofski

Catherine Lemieux

Mizinga Mwinga

Inka Malovic

Adam Bernett

Leif Anderson

Rebecca Croll

Kent McQuaid

Guillaume Baillargeon

Stuart Fink

Sylvie Lemay

Serge Boulianne

Chris Cavener

Yanik Ethier

Maxime Paradis

Sasha Dominique

Mark Trafford

Soleyman Pierini

Tom Hanks

Jacob Vargas

Nathaly Thibault

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Yürüyüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.