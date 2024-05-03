Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?
Çözümler Kitabı (The Book Of Solutions) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çözümler Kitabı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çözümler Kitabı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michel Gondry üstleniyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?
ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yaratıcılığını baskılayan şeytanlarıyla mücadele eden yönetmen Marc Becker'i (Pierre Niney) konu alıyor.
ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pierre Niney - Marc Becker
Blanche Gardin - Charlotte
Françoise Lebrun - Denise Becker
Frankie Wallach - Sylvia
Camille Rutherford - Gabrielle
Mourad Boudaoud - Carlos
Vincent Elbaz - Max Laporte
Christian Prat - André
Mama Prassinos - Rolande
Jacques Mazeran - Nicole
Ambre Gollut - Evelyne
ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çözümler Kitabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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