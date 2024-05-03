Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?

Çözümler Kitabı (The Book Of Solutions) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çözümler Kitabı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:07
Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Çözümler Kitabı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michel Gondry üstleniyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim? 

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yaratıcılığını baskılayan şeytanlarıyla mücadele eden yönetmen Marc Becker'i (Pierre Niney) konu alıyor.

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierre Niney - Marc Becker

Blanche Gardin - Charlotte

Françoise Lebrun - Denise Becker

Frankie Wallach - Sylvia

Camille Rutherford - Gabrielle

Mourad Boudaoud - Carlos

Vincent Elbaz - Max Laporte

Christian Prat - André

Mama Prassinos - Rolande

Jacques Mazeran - Nicole

Ambre Gollut - Evelyne

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çözümler Kitabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.


konusu nedir? haberleri Film haberleri

İlgili Haberler

'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek?

'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek?
Ödeşme Zamanı filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı filminin oyuncuları kim?

Ödeşme Zamanı filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı filminin oyuncuları kim?
Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim?

Efsane Dörtlü 3 filminin konusu ne? Efsane Dörtlü 3 filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler