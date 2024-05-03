Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:07

Güncelleme: 03.05.2024 - 19:07

Çözümler Kitabı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michel Gondry üstleniyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yaratıcılığını baskılayan şeytanlarıyla mücadele eden yönetmen Marc Becker'i (Pierre Niney) konu alıyor.

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierre Niney - Marc Becker

Blanche Gardin - Charlotte

Françoise Lebrun - Denise Becker

Frankie Wallach - Sylvia

Camille Rutherford - Gabrielle

Mourad Boudaoud - Carlos

Vincent Elbaz - Max Laporte

Christian Prat - André

Mama Prassinos - Rolande

Jacques Mazeran - Nicole

Ambre Gollut - Evelyne

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çözümler Kitabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.