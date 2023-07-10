Deadpool 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Deadpool 3 filmi nerede, ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:21

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:21

Deadpool 3 filminin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Senaryosunu Ryan Reynolds, Shawn Levy, Rhett Reese, Wendy Molyneux, Paul Wernick ve Lizzie Molyneux üstleniyor. Peki, Deadpool 3 konusu ne, oyuncuları kim? Deadpool 3 nerede, ne zaman vizyona girecek?



DEADPOOL 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Deadpool olarak bilinen eski bir Özel Kuvvet askeri Wade Wilson, ordudan ayrıldıktan sonra tek başına yaşamaya başlar fakat hayatında olan Vanessa ile her şeyin yolunda gittiğini düşünürken kanser olduğunu öğrenir. Vanessa'nın kendisinin bu sıkıntılı sürecini görmesini istemez ve ondan ayrılır.

DEADPOOL 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Reynolds

Leslie Uggams

Hugh Jackman

Emma Corrin

Morena Baccarin

T. J. Miller

Tom Hiddleston

Owen Wilson

Karan Soni

Brianna Hildebrand

Matthew Macfadyen

Shioli Kutsuna

Stefan Kapicic

Halle Berry

Lewis Tan

Rob Delaney

Famke Janssen

James Marsden

Patrick Stewart

Tara Strong

DEADPOOL 3 FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Deadpool 3'ün çekimleri 2023 yılının Mayıs ayında başladı başladı.

DEADPOOL 3 FİLMİNİN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deadpool 3 filmi 3 Mayıs 2024 tarihinde vizyona girecek.