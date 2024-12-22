Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:51

Güncelleme: 22.12.2024 - 18:51

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez gibi isimleri buluşturan Deha dizisinin takipçileri ilk bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Deha dizisinin ilk bölümünde ne oldu? Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aysel’in vurulmasıyla alt üst olan İskender, Karga’dan intikamını almak için kontrolsüz bir şekilde harekete geçmeye hazırlanırken bu defa Devran ona bir teklifte bulunur. Her ikisinin de ayrı ayrı hedeflerinde bulunan Karga ve Hakim’i alt etmek için birbirlerine ihtiyaçları vardır. Kimsesiz kalan Cesur’un ise hayatta kalmak için attığı adımlarda kendisini Hakim’e yardım ederken bulur. Herkes kendi hedefine odaklanmışken aslında hepsi aynı oyunda birleşirler ama oyuna hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Karga ve Hakim’in babası İhsan girer. Bu beklenmedik hamle Esme’nin büyük bir fedakarlık yapmasına neden olur.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Deha’nın merakla beklenen 14. bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Devran ve İskender, Cesur’un Boran’ın ölümünden sorumlu olduğunun şokunu yaşarken Cesur’un sadece Esme’ye veda etmesi dikkat çekiyor. Sofi, Devran’a akıl verirken Devran kendi vicdanının sesini dinliyor. Tanıtımın finalinde Devran, İhsan’a Karga’nın Hakim’i vurduğu videoyu izletirken İhsan’ın nasıl bir tepki vereceği yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

Boran’ın cinayetinde Cesur’un da parmağı olduğunu öğrenen Devran ondan hesap soruyor. İskender, Cesur’un gerçek yüzünü Aysel’e anlatırken, Aysel’in “Ona bir şey olursa, beni unut” sözleri dikkat çekiyor. Cesur ve Devran’ın nefes kesen kavgası tanıtıma damga vururken, Karga’nın içeri girmesi yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

İmre, Devran’a Cesur’u bulma konusunda engel olmaya çalışırken Devran, İmre'ye inanmıyor. İkili arasında yaşanacaklar merak konusu olurken, İmre'nin "Seni seçerim" sözü, bu akşam yayınlanacak yeni bölüme olan merakı artırıyor.