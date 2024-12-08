Yayınlanma: 08.12.2024 - 16:35

Güncelleme: 08.12.2024 - 16:35

SHOW TV'nin sevilen dizisi Deha 12. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi isimleri buluşturuan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin son bölümünde neler oldu? Deha dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

DEHA'NIN SON ÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 11. bölümünde; Boran’ın öldürüldüğü eve ulaşan Devran orada onu bekleyen biriyle karşılaşır ve bir kumpasa kurban giderek gözaltına alınır. Fakat bu durumu gerçek katili bulabilmesini sağlayacak biçimde lehine çevirir. İskender’e attığı oltayla aradığını bulan Devran parçaları birleştirmeye başlar. Her şey tamamlandığında ise artık eski Devran değildir. Ama Sofi’nin desteğiyle duygularına yenilmeden planlı hareket ederek Karga’nın evinde İskender ve Hakim’le büyük bir yüzleşme yaşanmasını sağlar. Fakat içi soğumaz. Boran’ın ölümüne sebep olan herkesin bir bedel ödemesini sağlayacaktır. Buna İskender’den başlar.

DEHA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aysel ve İmre, İskender’e ne olduğunu öğrenmeye çalışırken Devran, Ferman’ı kardeş katili olmakla suçluyor. Karga’nın Devran’a hesap sormasıyla patlayan silah sesleri tüm aileyi endişelendirirken İmre’nin Devran’ı öpmesi yeni bölüme olan merakı yükseltiyor.