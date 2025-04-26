Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümü bugün mü?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 22:01

Güncelleme: 26.04.2025 - 22:01

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 28. bölümü 27 Nisan Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Gülce, Devran ve İmre arasında bir ilişki olup olmadığını sorgularken, Cavidan ikilinin birlikteliğine sert bir şekilde karşı çıkar. Karahan, kendisini koruması için eski bir arkadaşından yardım isterken, Aysel’le aynı odada olması dikkat çeker. Devran, kurduğu plan için doğru zamanın geldiğini düşünür.

DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz