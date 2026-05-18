Cumhuriyet Gazetesi Logo
Delikanlı dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisi final mi yapıyor?

Delikanlı dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisi final mi yapıyor?

18.05.2026 18:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Delikanlı dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisi final mi yapıyor?

Delikanlı dizisinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisinin son bölümünde ne oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Delikanlı dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Delikanlı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Delikanlı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Delikanlı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DELİKANLI DİZİSİNİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Delikanlı dizisi 18 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 7. bölümü ile final yapacak.

DELİKANLI DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sarp adım adım Delikanlı’nın peşine düşerken, Yusuf ise ailesini korumak için Sarp’a gözdağı veriyor. Geçmişin perdesi aralandıkça Dila, Sarp’ın Yusuf’a yaptığı kötülükleri sorgulamaya başlıyor; Yusuf ise bir Kızılhan olmasına rağmen Dila’yı kendi ailesine karşı savunuyor. Hazan’ın mahalleye ani dönüşü dengeleri sarsarken, Zühre’nin Miran’a söylediği “Sen de bir Kızılhansın” sözü gerilimi zirveye taşıyor. Tanıtımın finalinde ise Yusuf’un ailesi ve sevdiği kadınla aynı sofrada buluşması, fırtınaların ardından gelen mutluluğun habercisi oluyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Delikanlı'nın 6. Bölümünde; Yusuf ve Dila’nın ilişkisi yeni bir döneme girerken, Hazan geçmişe saplanıp kalır ve Yusuf’u Dila’dan vazgeçirmek için elinden geleni yapar. Ancak Yusuf, Hazan’ın tüm çabasına rağmen evlilik kararından geri adım atmaz. Uçurum kenarında Yusuf ve Hazan’ı birlikte gören Sarp’ın ise içindeki öfke ve şüphe giderek büyür. Yine de temkinli davranmayı seçer ve eve geri döner. Kız isteme töreninde Yusuf’un gecikmesi ve ortadan kaybolması, Kızılhan ailesindeki gerilimi artırır. Herkesin gelmesiyle kısa süreli bir rahatlama yaşansa da Sarp gördüklerinin etkisinden çıkamaz. Yusuf ise durumu toparlayarak Dila’yı gerçekten sevdiğini ve onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyler. Zühre bu evliliğe onay verirken, Sarp da öfkesini bastırıp kardeşinin mutluluğu için ilişkiye razı olur. Gecenin sonunda Hazan’ın Yusuf’la görüşmesini kabullenemeyen Sarp, kontrolünü kaybetmeye başladığını hissettirir ve Hazan’la yüzleşir.. Hazan çok korksa da durumu toparlar. Ertesi gün Hazan’ı göl evine götürmeye karar veren Sarp’ın yanında taşıdığı tüfek ve üstü kapalı tehditleri Hazan’ı korkutur. Hazan yardım istemeye çalışsa da Yusuf ilk başta ona inanmaz. Ancak Dila’dan Sarp ve Hazan’ın göl evine gittiğini öğrenince endişelenir ve kötü bir şey olacağını düşünerek peşlerine düşer.

DELİKANLI DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Delikanlı dizisinin final bölümü 18 Mayıs Pazartesi akşamı  Show TV ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #dizi #final #Delikanlı

İlgili Haberler

Survivor yıldızı Sahra Işık boşandığını açıkladı: 'Ortak kararla sonlandırdık'
Survivor yıldızı Sahra Işık boşandığını açıkladı: 'Ortak kararla sonlandırdık' Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan eski voleybolcu Sahra Işık, 2019 yılında dünyaevine girdiği iş insanı İdris Aybirdi ile boşandıklarını duyurdu. Daha önce evliliklerindeki krizi terapist yardımıyla aşan çift, 11 aylık bebeklerine rağmen yollarını ayırma kararı aldı.
Sunny Hill Festivali'nde Türk rüzgarı: Manifest grubu dünya yıldızlarıyla aynı sahnede!
Sunny Hill Festivali'nde Türk rüzgarı: Manifest grubu dünya yıldızlarıyla aynı sahnede! Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Kosova'nın prestijli müzik etkinliği Sunny Hill Festivali, bu yıl kadrosuna Türk grubu Manifest’i dahil etti.
Dünya yıldızları Türkiye’de: Metallica’nın efsaneleri Pamukkale’den poz verdi
Dünya yıldızları Türkiye’de: Metallica’nın efsaneleri Pamukkale’den poz verdi Dünyaca ünlü Metallica grubunun üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Avrupa turnesi kapsamında sürpriz bir kararla Türkiye'ye gelerek Denizli'yi ziyaret etti. Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'nde poz veren efsane müzisyenlerin "ilham topluyoruz" notuyla paylaştığı kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.