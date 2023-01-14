Demir Gökyüzü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2012 yılında vizyona giren Demir Gökyüzü filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Demir Gökyüzü filminin konusu ne? Demir Gökyüzü filminin oyuncuları kim? Demir Gökyüzü filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:31
Demir Gökyüzü filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Demir Gökyüzü (Iron Sky), yönetmenliğini Timo Vuorensola, senaristliğini Michael Kalesniko ve Johanna Sinisalo'nun üstlendiği, 2012 yapımlı bir bilim kurgu filmidir.

DEMIR GÖKYÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Naziler, 1945'te ayın karanlık tarafında gizli bir üs kurarlar ve burada saklanırlar. Planları, 2018'de yeniden iktidara gelmektir.

Demir Gökyüzü FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julia Dietze

Christopher Kirby

Götz Otto

Peta Sergeant

Stephanie Paul

Udo Kier

DEMIR GÖKYÜZÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Demir Gökyüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.


Film bilim kurgu yabancı film

En Çok Okunan Haberler