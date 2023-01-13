İnanılmaz Hulk filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2008 yılında vizyona giren İnanılmaz Hulk filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, İnanılmaz Hulk filminin konusu ne? İnanılmaz Hulk filminin oyuncuları kim? İnanılmaz Hulk filminin IMDb puanı kaç?
İnanılmaz Hulk (The Incredible Hulk), yönetmenliğini Louis Leterrier, senaristliğini Edward Norton ve Zak Penn'in üstlendiği, 2008 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir.
İNANILMAZ HULK FİLMİNİN KONUSU NE?
Bruce Banner, Brezilya'da yaşamaktadır. Öfke kontrolü öğrenmeye ve kendisini kurtaracak bir formül bulmaya çalışıyordur. Amerikan General onu aramaktadır. Onu bulurlar ancak Hulk kaçar ve ona yardım etmeye çalışan bir doktoru bulmak için Amerika'ya geri döner. Generalin ekibinde takıntılı bir asker vardır ve ne pahasına olursa olsun Hulk'u yakalamak ister. Hulk gibi güçlenmek için serumu kendi üzerinde dener ve Abomination'a dönüşür. Abomination sokaklarda terör estirirken Hulk gelir ve kapışırlar. Hulk yener ve kayıplara karışır.
İNANILMAZ HULK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Edward Norton
Liv Tyler
Tim Roth
William Hurt
İNANILMAZ HULK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
İnanılmaz Hulk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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