Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:28

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:28

Yol Arkadaşım filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Yol Arkadaşım filminin konusu ne? Yol Arkadaşım filminin oyuncuları kim?

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Aslı Bekiroğlu

Eda Ece

Emre Kınay

Dilber Ay

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Yol arkadaşım filminin IMDb puanı 6.4 olarak belirlendi.