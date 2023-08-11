Romance in Style filminin konusu ne? Romance in Style filminin oyuncuları kim?

Romance in Style filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Romance in Style filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Romance in Style filminin konusu ne? Romance in Style filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:19
Romance in Style filminin konusu ne? Romance in Style filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Romance in Style filminin yönetmen koltuğunda Michael Robison oturuyor. Senaristliğini Luther M. Mace üstleniyor. Peki, Romance in Style filminin konusu ne? Romance in Style filminin oyuncuları kim? 

ROMANCE IN STYLE  FİLMİNİN KONUSU NE?

Ella'nın benzersiz tasarımları, yayıncılık kralı Derek'e büyük beden modayı dergisine dahil etmesi için ilham verir. Derek'in, Ella'nın etkisinin podyumun çok ötesine geçtiğini fark etmesi uzun sürmez.

ROMANCE IN STYLE  FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Benjamin Hollingsworth

Jaicy Elliot

Laura Soltis

Daylin Willis

Pual Essiembre

Sharon Crandall

ROMANCE IN STYLE  FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Romance in Style filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


Romance in Style konusu nedir? Film

İlgili Haberler

Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kim?

Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kim?
Eyvah Eyvah filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

Eyvah Eyvah filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?
Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

En Çok Okunan Haberler