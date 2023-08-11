Romance in Style filminin konusu ne? Romance in Style filminin oyuncuları kim?
Romance in Style filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Romance in Style filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Romance in Style filminin konusu ne? Romance in Style filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Romance in Style filminin yönetmen koltuğunda Michael Robison oturuyor. Senaristliğini Luther M. Mace üstleniyor. Peki, Romance in Style filminin konusu ne? Romance in Style filminin oyuncuları kim?
ROMANCE IN STYLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Ella'nın benzersiz tasarımları, yayıncılık kralı Derek'e büyük beden modayı dergisine dahil etmesi için ilham verir. Derek'in, Ella'nın etkisinin podyumun çok ötesine geçtiğini fark etmesi uzun sürmez.
ROMANCE IN STYLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Benjamin Hollingsworth
Jaicy Elliot
Laura Soltis
Daylin Willis
Pual Essiembre
Sharon Crandall
ROMANCE IN STYLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Romance in Style filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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