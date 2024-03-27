Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:01

Güncelleme: 27.03.2024 - 14:01

Derinlerde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sheri Elwood üstleniyor. Peki, Derinlerde filminin konusu ne? Derinlerde filminin oyuncuları kim?

DERİNLERDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Claire McKayin'in ilk aşkı bir trafik kazasında ölünce, genç kız korkunç bir bunalıma girer.

DERİNLERDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Brühl - Jay

Lynn Redgrave - Celia

Alberta Watson - Fiona Mckay

Brent Carver - Porter

Trent Ford - James

Anthony Higgins - Adm. Griggs

Julia Brendler - Claire Mckay

Kirsten Dunst - Silly

Alexa Gilmour - Franny

Mark Day - Tough Hal

Mary-Colin Chisholm - Beulah

DERİNLERDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Derinlerde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.