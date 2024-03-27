Derinlerde filminin konusu ne? Derinlerde filminin oyuncuları kim?
Derinlerde (Deeply) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Derinlerde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Derinlerde filminin konusu ne? Derinlerde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Derinlerde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sheri Elwood üstleniyor. Peki, Derinlerde filminin konusu ne? Derinlerde filminin oyuncuları kim?
DERİNLERDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Claire McKayin'in ilk aşkı bir trafik kazasında ölünce, genç kız korkunç bir bunalıma girer.
DERİNLERDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Brühl - Jay
Lynn Redgrave - Celia
Alberta Watson - Fiona Mckay
Brent Carver - Porter
Trent Ford - James
Anthony Higgins - Adm. Griggs
Julia Brendler - Claire Mckay
Kirsten Dunst - Silly
Alexa Gilmour - Franny
Mark Day - Tough Hal
Mary-Colin Chisholm - Beulah
DERİNLERDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Derinlerde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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