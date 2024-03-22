Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim?
Turist (The Tourist) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Turist filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Turist filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Florian Henckel von Donnersmarck üstleniyor. Peki, Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim?
TURIST FİLMİNİN KONUSU NE?
Hikaye, kırık kalbinin acısından kurtulmak için İtalya’ya giden Amerikalı bir turist, Frank (Depp)’in etrafında şekilleniyor. Olağanüstü bir kadın olan Elise (Jolie)’nin yoluna çıkmasıyla işler değişir. Ancak Elise’nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik’in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.
TURIST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Depp
Alessio Boni
Angelina Jolie
Timothy Dalton
Steven Berkoff
Raoul Bova
Paul Bettany
Rufus Sewell
Marc Ruchmann
Bruno Wolkowitch
Giovanni Guidelli
Julien Baumgartner
Christian De Sica
Daniele Pecci
Roberta Mastromichele
Laria Cavola
TURIST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Turist filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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