Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:10

Güncelleme: 22.03.2024 - 20:10

Turist filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Florian Henckel von Donnersmarck üstleniyor. Peki, Turist filminin konusu ne? Turist filminin oyuncuları kim?

TURIST FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikaye, kırık kalbinin acısından kurtulmak için İtalya’ya giden Amerikalı bir turist, Frank (Depp)’in etrafında şekilleniyor. Olağanüstü bir kadın olan Elise (Jolie)’nin yoluna çıkmasıyla işler değişir. Ancak Elise’nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik’in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

TURIST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp

Alessio Boni

Angelina Jolie

Timothy Dalton

Steven Berkoff

Raoul Bova

Paul Bettany

Rufus Sewell

Marc Ruchmann

Bruno Wolkowitch

Giovanni Guidelli

Julien Baumgartner

Christian De Sica

Daniele Pecci

Roberta Mastromichele

Laria Cavola

TURIST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Turist filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.