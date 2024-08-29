Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:31

Güncelleme: 29.08.2024 - 10:31

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu Kötü Kan dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Kötü Kan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

KÖTÜ KAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını konu ediniyor.

KÖTÜ KAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ertan Saban

Damla Sönmez

Hüseyin Avni Danyal

Levent Ülgen

Savaş Özdemir

Sermet Yeşil

Mert Doğan

Gökçe Özyol

Gonca Sarıyıldız

Alayça Öztürk Gidişoğlu

Murat Göçmez

Ziya Kürküt

Halil İbrahim Kurum

Deniz Bolışık

Meltem Gülenç

Nazlı Senem Ünal

Mina Koyuncular

Doğa Karakaş

Bilgesu Kural

Hakan Vanlı

Cihat Parıltı

Merve Sevin

Bekir Erdem Öz

Mutluhan Kasap

KÖTÜ KAN DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Kötü Kan dizisi NOW TV üzerinden yayımlanacak.

KÖTÜ KAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kötü Kan dizisi 6 Eylül'den itibaren cuma akşamları izleyicisi ile buluşacak.