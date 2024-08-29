Kötü Kan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak olan Kötü Kan dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kötü Kan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu Kötü Kan dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Kötü Kan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
KÖTÜ KAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını konu ediniyor.
KÖTÜ KAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ertan Saban
Damla Sönmez
Hüseyin Avni Danyal
Levent Ülgen
Savaş Özdemir
Sermet Yeşil
Mert Doğan
Gökçe Özyol
Gonca Sarıyıldız
Alayça Öztürk Gidişoğlu
Murat Göçmez
Ziya Kürküt
Halil İbrahim Kurum
Deniz Bolışık
Meltem Gülenç
Nazlı Senem Ünal
Mina Koyuncular
Doğa Karakaş
Bilgesu Kural
Hakan Vanlı
Cihat Parıltı
Merve Sevin
Bekir Erdem Öz
Mutluhan Kasap
KÖTÜ KAN DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Kötü Kan dizisi NOW TV üzerinden yayımlanacak.
KÖTÜ KAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kötü Kan dizisi 6 Eylül'den itibaren cuma akşamları izleyicisi ile buluşacak.
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