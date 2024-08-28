Üniversitede İkinci Yılım filminin konusu ne? Üniversitede İkinci Yılım filminin oyuncuları kim?
Üniversitede İkinci Yılım (My Second Year in College) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üniversitede İkinci Yılım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üniversitede İkinci Yılım filminin konusu ne? Üniversitede İkinci Yılım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Üniversitede İkinci Yılım filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rasul Sadrameli üstleniyor. Peki, Üniversitede İkinci Yılım filminin konusu ne? Üniversitede İkinci Yılım filminin oyuncuları kim?
ÜNİVERSİTEDE İKİNCİ YILIM FİLMİNİN KONUSU NE?
Mahtab ve Ava üniversitede mühendislik okuyan ikinci sınıf arkadaşlarıdır. Hikâye, onlar ve diğer sınıf arkadaşlarının İsfahan'a yaptıkları bir geziyle başlar.
ÜNİVERSİTEDE İKİNCİ YILIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Soha Niasti - Mahtab
Ali Mosaffa - Ava's father
Pedram Sharifi - Ali
Shaghayegh Farahani - Mahtab's mother
Vishka Asayesh - Mrs. Nozad
ÜNİVERSİTEDE İKİNCİ YILIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Üniversitede İkinci Yılım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
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